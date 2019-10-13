Мексика предоставила убежище эквадорскому оппозиционеру

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Посольство Мексики в Кито в субботу предоставило защиту и убежище представителю эквадорской оппозиционной партии "Политическое движение за гражданскую революцию" Габриэле Риваденейра. Соответствующее заявление было опубликовано мексиканским МИД.

"Правительство Мексики, следуя своей дипломатической традиции, сегодня приняло в своем посольстве в Кито, Эквадоре, Габриэлу Риваденейра, народного депутата этой страны от "Политического движения за гражданскую революцию", и предоставило ей защиту и убежище", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что мексиканские власти выражают озабоченность политической ситуацией в Эквадоре. "В соответствии со своими принципами внешней политики, изложенными в конституции, правительство подтверждает свою позицию невмешательства и свое стремление к выходу из ситуации, в которой находится Эквадор, демократическим и мирным путем через переговоры", - подчеркивается в заявлении.

"Политическое движение за гражданскую революцию" является левой политической партией Эквадора. В Национальной ассамблее (однопалатном парламенте) ее интересы представляют 29 депутатов.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.