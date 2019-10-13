Лидеры протестов в Эквадоре заявили, что продолжат манифестации по всей стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Представители коренного населения Эквадора продолжат проводить акции протеста по всей стране, несмотря на принятие предложения президента Ленина Морено о диалоге. Об этом заявила в субботу Конфедерация коренных национальностей Эквадора в своем Twitter.

"Мы выйдем на контакт, чтобы попытаться добиться отмены указа 883 [об отмене субсидий на топливо], но продолжим акции протеста по всей стране, требуя от правительства обеспечить надлежащие гарантии", - говорится в заявлении.

Конфедерация пояснила, что на данный момент между протестующими и правительством "не было никаких переговоров". "Не может быть настоящего диалога, пока не будут предоставлены гарантии безопасности общественных деятелей из коренного населения на территории всей страны", - отмечается в заявлении.

В пятницу Морено пригласил лидеров протестующих к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Первой реакцией Конфедерации коренных национальностей был отказ от переговоров до тех пор, как правительство не откажется от отмены субсидий, однако в субботу представители манифестантов заявили, что согласны на диалог.

На прошлой неделе президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В среду министр внутренних дел Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. Аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пятерых человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.