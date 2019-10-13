Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидеры протестов в Эквадоре заявили, что продолжат манифестации по всей стране

Конфедерация коренных национальностей республики сообщила, что на данный момент между протестующими и правительством "не было никаких переговоров"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Представители коренного населения Эквадора продолжат проводить акции протеста по всей стране, несмотря на принятие предложения президента Ленина Морено о диалоге. Об этом заявила в субботу Конфедерация коренных национальностей Эквадора в своем Twitter.

"Мы выйдем на контакт, чтобы попытаться добиться отмены указа 883 [об отмене субсидий на топливо], но продолжим акции протеста по всей стране, требуя от правительства обеспечить надлежащие гарантии", - говорится в заявлении.

Конфедерация пояснила, что на данный момент между протестующими и правительством "не было никаких переговоров". "Не может быть настоящего диалога, пока не будут предоставлены гарантии безопасности общественных деятелей из коренного населения на территории всей страны", - отмечается в заявлении.

В пятницу Морено пригласил лидеров протестующих к "прямому диалогу" в целях прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Первой реакцией Конфедерации коренных национальностей был отказ от переговоров до тех пор, как правительство не откажется от отмены субсидий, однако в субботу представители манифестантов заявили, что согласны на диалог.

На прошлой неделе президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В среду министр внутренних дел Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. Аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пятерых человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

Теги
Эквадор
Реклама на ТАСС
Трамп оставил за Помпео право решать вопрос о будущей карьере экс-посла США на Украине
Мари Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС