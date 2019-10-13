Глава Эквадора обвинил экс-президента Корреа и Мадуро в руководстве протестными акциями

ТАСС, 13 октября. Президент Эквадора Ленин Морено в субботу обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа и главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что они руководят протестными акциями, продолжающимися в Эквадоре. Соответствующее заявление Морено сделал в эфире национального телевидения.

"Сегодня темные силы, руководимые [экс-президентом Рафаэлем] Корреа и [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, вместе с наркотеррористами и иностранными гражданами осуществили ранее невиданные насильственные действия в отношении [исторического] наследия улиц Кито. Они напугали многие семьи", - сказал Морено.

По словам главы государства, протестующие сожгли здание казначейства, чтобы "уничтожить доказательства коррупции предыдущего правительства".

Президент Эквадора также выразил готовность пересмотреть закон об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало акции протеста и беспорядки по всей стране.

"В соответствии с просьбой Конфедерации коренных национальностей Эквадора и социальных секторов мы проанализируем и пересмотрим указ 883 (об отмене субсидий на топливо - прим. ТАСС)", - сказал Морено.

Глава Эквадора также добавил, что режим комендантского часа, введенный ранее в Кито, будет действовать "до следующего уведомления".

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.