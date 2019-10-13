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Переговоры между правительством Эквадора и лидерами протеста начнутся в воскресенье

Отмечается, что посредники надеются "на быстрое нахождение решения сложной ситуации, в которой находится страна"

ТАСС, 13 октября. Первый раунд переговоров между правительством Эквадора и представителями коренных национальностей состоится в воскресенье. Соответствующее заявление распространило представительство ООН в Эквадоре.

"Конференция эквадорских католических епископов и представительство ООН в Эквадоре информируют граждан, что после контактов с правительством страны и организациями коренных национальностей первый этап диалога состоится 13 октября в 15:00 (23:00 мск) в Кито", - сообщается в Twitter представительства.

Отмечается, что посредники надеются "на быстрое нахождение решения сложной ситуации, в которой находится страна".

На прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

Теги
Эквадор
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