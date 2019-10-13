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В Тунисе начался второй тур досрочных президентских выборов

На высший государственный пост претендуют два кандидата: независимый кандидат Каис Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи

ТУНИС, 13 октября. /ТАСС/. Второй тур голосования на досрочных выборах президента начался в воскресенье в Тунисе. В общей сложности правом отдать голос за кандидата на пост главы государства смогут воспользоваться более 7 млн граждан республики, население которой составляет около 11 млн человек.

На высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в предыдущем туре голосования 6 октября: независимый кандидат Каис Саид (18,4%) и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи (15,6%), выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.

В большинстве регионов страны избирательные участки открыли свои двери в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и завершат работу в 18:00 (20:00 мск). В отдельных районах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено, там голосование начнется в 10:00 по местному времени и закончится в 16:00 (18:00 мск). Выборы пройдут в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Высшей независимой комиссией по выборам (ВНКВ) не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. Глава ВНКВ Набиль Баффун накануне заявил, что победитель второго тура будет объявлен в понедельник или в крайнем случае во вторник.

В соответствии с конституцией Туниса президент республики избирается сроком на пять лет на всеобщих прямых выборах путем тайного голосования. Кандидат на пост главы государства должен быть мусульманином не младше 35 лет.

Теги
Тунис
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