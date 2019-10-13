Минобороны Турции заявило об уничтожении 480 "террористов" в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 480 террористов" в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от реки Евфрат. В ходе нее уничтожено 480 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" (курдские отряды, входящие в состав коалиции "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) ", - говорится в коммюнике.

В субботу военное ведомство проинформировало о "ликвидации 459 террористов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.