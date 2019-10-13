Корбин заявил о высокой вероятности досрочных выборов до конца 2019 года

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о высокой вероятности того, что до конца года в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала Sky News .

"Безусловно, возможность этого велика. Мы готовы к проведению выборов в любое время", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы, есть ли возможность проведения выборов до рождества, отмечаемого католиками и протестантами 25 декабря.

Корбин не назвал никакой даты, однако, как ранее писали британские газеты, лейбористы поддерживают идею проведения досрочного волеизъявления уже 26 ноября, если переговоры по выходу королевства из состава ЕС, намеченного на 31 октября, провалятся.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.