Роухани назвал прекращение войны в Йемене ключом к решению проблем в регионе

ТЕГЕРАН, 13 октября /ТАСС/. Прекращение войны в Йемене является главным фактором для решения региональных проблем. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Тегеране.

"Премьер-министр Пакистана сошелся с нами во мнении, что ключ к решению [региональных] проблем - прекращение войны в Йемене, - сказал Роухани, речь которого транслировало государственное телевидение Ирана. - Немедленное прекращение огня и помощь народу Йемене могли бы стать хорошим началом".

По его словам, "стороны сошлись во мнении, что региональные проблемы имеют политическое решение". "Мы также обсудили санкции США против Ирана и то, как можно в полной мере вернуться к ядерной сделке", - добавил он. Президент Ирана подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и отменить санкции".

26 сентября на 74-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке Роухани заявил, что война в Йемене является ключевой проблемой в отношениях Ирана и Саудовской Аравии. По его словам, "если наступит перемирие в этой стране, разногласия Тегерана с Эр-Риядом будут разрешены".

Имран Хан в свою очередь на полях ГА ООН заявил, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.