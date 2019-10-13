В ДНР сообщили, что Киев подтягивает снайперов и бронетехнику в район разведения

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Украинские силовики перебросили группы снайперов, бронетехнику и машины с боеприпасами на участок разведения сил и средств "Богдановка - Петровское". Об этом сообщило Управление Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Мы продолжаем отмечать увеличение активности Вооруженных сил Украины на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Так, в районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков "Урал", осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов. Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей ОБСЕ", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

По его данным, накануне киевские силовики установили 47 противотанковых мин на дороге Богдановка - Викторовка вблизи участка разведения сил и средств в Петровском.

Украина и республики Донбасса должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе сел Петровское и Золотое. Однако в итоге разведение было сорвано по вине украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".