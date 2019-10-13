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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что Киев дооборудует свои позиции в районе разведения у Золотого

В ДНР ранее сообщили, что украинские силовики перебросили группы снайперов, бронетехнику и машины с боеприпасами на участок разведения сил и средств "Богдановка - Петровское"

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Киевские силовики проводят инженерные работы на своих позициях позиции в зоне разведения сил и средств у Золотого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной милиции (ЛНР) Иван Филипоненко.

"11 октября нашей разведкой зафиксировано три экскаватора и шесть инженерных машин, которые проводили дооборудование позиций ВСУ в зоне разведения сил и средств № 2 "Золотое". Данная информация подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

"Проведение инженерных работ по дооборудованию позиций также отмечено в зоне ответственности 46-й бригады ВСУ в районе Нижнетеплого, куда прибыли личный состав и техника 48-й инженерной бригады", - добавил офицер пресс-службы.

Со своей стороны в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что украинские силовики перебросили группы снайперов, бронетехнику и машины с боеприпасами на участок разведения сил и средств "Богдановка - Петровское". Кроме того в субботу киевские силовики установили 47 противотанковых мин на дороге Богдановка - Викторовка вблизи участка разведения сил и средств в Петровском.

Украина и республики Донбасса должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе сел Петровское и Золотое. Однако в итоге разведение было сорвано по вине украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

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