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Военная операция Турции на севере Сирии
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Reuters: США считают "крайне тревожными" сообщения об убийстве в Сирии курдского политика

Также, по данным агентства, в Госдепе встревожены информацией о задержании нескольких бойцов из отрядов коалиции "Силы демократической Сирии"

ТАСС, 13 октября. Соединенные Штаты назвали "крайне тревожными" сообщения об убийстве в Сирии председателя курдской партии "Сирия будущего" Хеврин Халаф, а также о задержании нескольких бойцов из отрядов коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курды. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

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"Данные сообщения вызывают у нас [США] большую обеспокоенность и являются демонстрацией полной дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии с момента начала военных действий в четверг (9 октября - прим. ТАСС)", - приводит агентство комментарий американского внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа также добавил, что Вашингтон осуждает любое жестокое обращение или решение о казни без суда и следствия мирных граждан и заключенных и будет подробно изучать детали каждого подобного случая.

В субботу курдская партия "Сирия будущего" сообщила, что ее председатель Халаф была убита, "исполняя свои служебные обязанности".

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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