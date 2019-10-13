Меркель в разговоре с Эрдоганом призвала Анкару немедленно прекратить операцию в Сирии

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсуждались военная операция Анкары на севере Сирии и буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила журналистам в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В центре внимания разговора находилась ситуация на северо-востоке Сирии после начала военной операции Турции. Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции", - отметила Деммер. Меркель, по ее словам, считает, что, "независимо от справедливых интересов Турции в сфере безопасности, она [операция] грозит привести к переселению большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению [запрещенной в РФ террористической организации] "Исламского государства".

"Другими темами были ситуация в сирийской провинции Идлиб и буровые разведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье", - сообщила Деммер. Разговор прошел по инициативе Эрдогана, отметила она.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

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