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Военная операция Турции на севере Сирии
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США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии

Как сообщил глава Пентагона Марк Эспер, такое решение принято из-за операции Турции, которая, по предположению Вашингтона, намерена расширить наступление
Описание
© REUTERS/Rodi Said

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и на запад. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS, текст которого был распространен в воскресенье.

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"За последние сутки мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад", - сказал он. "Мы также узнали за последние сутки, что "Силы демократической Сирии" (СДС) стремятся, скажем так, заключить соглашение с сирийцами и россиянами, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере", - добавил Эспер.

В связи с этим, по его словам, американские силы в Сирии оказались "зажаты между двумя враждебными наступающими армиями". "По этой причине я поговорил с президентом вчера вечером <...>, и он дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии", - сообщил глава Пентагона. По его словам, речь идет о примерно 1 тыс. американских военнослужащих, остающихся в регионе.

Теги
СШАСирияТурцияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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