WSJ: США начали обсуждать пути возобновления переговоров с талибами

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Представители США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали обсуждать пути возобновления переговоров о мирном урегулировании в Афганистане. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте американская газета The Wall Street Journal.

По их данным, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад предметно обсудил с дипломатами ряда других стран тему возобновления переговорного процесса с талибами в сентябре в Нью-Йорке. Халилзад также провел встречу с представителями "Талибана" во главе с муллой Абдулом Гани Барадаром в Пакистане на прошлой неделе. Стороны затрагивали такие меры укрепления взаимного доверия, как обмен заключенными и снижение уровня насилия.

В Госдепартаменте отказались обсуждать с газетой какие-либо аспекты контактов Халилзада с талибами. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, если поездка спецпредставителя по Афганистану в Пакистан и состоялась, то ее не следует рассматривать в качестве возобновления переговоров с "Талибаном".

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в начале сентября 2019 года подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.