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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: турецкие войска полностью завладели городом Телль-Абъяд на севере Сирии

В приграничной зоне около города Айн аль-Араб идут столкновения между курдскими и турецкими войсками, сообщает агентство SANA
Описание
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 13 октября. Турецкая армия и поддерживающие ее отряды вооруженной сирийской оппозиции завладели городом Телль-Абъяд, расположенным на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath.

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По имеющейся информации, "турецкие войска и выступающие на их стороне формирования оппозиции полностью захватили город Телль-Абъяд".

Телеканал TRT также сообщает, что Турция и ее сторонники "полностью очистили от террористов" Телль-Абъяд.

Как указывает агентство SANA, в настоящее время идут ожесточенные столкновения между бойцами коалиции "Силы демократической Сирии", основы которой составляют курдские отряды, и турецкими войсками в приграничной зоне близ города Айн аль-Араб.

Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции "Источник мира", проводимой турецкой армией при поддержке "Сирийской национальной армии", ВС Турции установили контроль над городом Рас-эль-Айн и прилегающими к нему четырем деревням. Он отметил также, что в окружении находится город Телль-Абъяд.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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