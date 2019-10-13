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Reuters: в результате обстрела аэропорта в столице Сомали ранены шесть человек

По данным агентства, очевидцы говорят о трех снарядах, разорвавшихся в периметре аэропорта

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт столицы Сомали Могадишо был обстрелян из минометов, в результате чего шесть человек получили ранения. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на дипломатические круги.

Очевидцы говорят о трех снарядах, разорвавшихся в периметре аэропорта. На его территории располагаются посольства ряда государств, а также миссии ООН и Африканского союза.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

К югу и западу от Магадишо активные действия ведет созданная в 2004 году террористическая группировка "Аш-Шабаб". Летом 2011 года она потерпела стратегическое поражение и была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор "Аш-Шабаб" перешла к партизанской тактике борьбы с сомалийским правительством и его западными союзниками. Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

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Сомали
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