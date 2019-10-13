В Пентагоне считают, что курды заключат соглашение с Дамаском и Москвой

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что Турция не согласится на перемирие на севере Сирии, и курды заключат соглашение с Москвой и Дамаском. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS , отрывки из которого транслировались в воскресенье.

"Они работают над соглашением, я не знаю, было ли оно уже окончательно оформлено, но мы уверены, что они действуют в этом направлении", - утверждал он.

"Мы пытаемся в последнюю минуту договориться с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, но, опять же, я ожидаю, что президент Эрдоган не согласится на перемирие, он не согласится вернуть войска обратно за [сирийско-турецкую] границу, как мы от него хотим. Так что есть все основания полагать, что сирийские курды заключат соглашение с сирийцами и Россией", - сказал Эспер.

Глава Пентагона при этом признал, что причина, по которой курды стремятся к соглашению с Москвой и Дамаском - в том, что они пытаются обезопасить себя в условиях наступления ВС Турции. "Это так", - согласился Эспер.

Ведущая телеканала в свою очередь подчеркнула, что ранее роль гаранта безопасности курдов играли во многом именно США, однако Вашингтон фактически оставил их на произвол судьбы. "Мы не подписывались под тем, чтобы воевать с турками на их стороне, и мы очень четко им об этом говорили", - ответил глава Пентагона, признав при этом, что курды были надежными союзниками в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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