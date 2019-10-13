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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: американские войска начали эвакуацию военной базы на северо-востоке Сирии

По данным агентства SANA, речь идет о базе в Эль-Джалабии

ТАСС, 13 октября. Американские силы покидают военную базу, расположенную на северо-востоке Сирии. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA.

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По имеющимся данным, "американские солдаты эвакуируют базу в Эль-Джалабии, которая находится в северной части сирийской провинции Ракка".

Некоторое время назад американский министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что США начинают вывод приблизительно 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и на запад.

Теги
СШАСирияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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