В Саудовской Аравии заявили о поддержке любых инициатив для мирного решения по Йемену

ЭР-РИЯД. 13 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия поддерживает любые предложения и инициативы, чтобы найти мирное решение в Йемене, заявил журналистам на брифинге в воскресенье государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Саудовская Аравия работает очень тесно с посланником и союзниками по этому вопросу. Королевство всегда поддерживает любые предложения и инициативы, чтобы найти мирное решение в Йемене. Мы поддерживали договоренность в Кувейте и другие договоренности, но, к сожалению, другая сторона ни разу не сдержала своих обязательств. Надеемся, что в этот раз они будут их придерживаться. Сейчас мы надеемся, что Стокгольмские соглашения будут исполнены и работаем с посланником ООН на этом направлении. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос и найти мирные решения для йеменской проблемы", - заявил он и отметил, что единственный путь для разрешения этого конфликта лежит в политической плоскости.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

В ночь на 14 сентября текущего года два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя представители "Ансар Аллах". США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.