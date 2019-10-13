Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Саудовской Аравии заявили о поддержке любых инициатив для мирного решения по Йемену

Госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд работает очень тесно с посланником и союзниками по этому вопросу

ЭР-РИЯД. 13 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия поддерживает любые предложения и инициативы, чтобы найти мирное решение в Йемене, заявил журналистам на брифинге в воскресенье государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Саудовская Аравия работает очень тесно с посланником и союзниками по этому вопросу. Королевство всегда поддерживает любые предложения и инициативы, чтобы найти мирное решение в Йемене. Мы поддерживали договоренность в Кувейте и другие договоренности, но, к сожалению, другая сторона ни разу не сдержала своих обязательств. Надеемся, что в этот раз они будут их придерживаться. Сейчас мы надеемся, что Стокгольмские соглашения будут исполнены и работаем с посланником ООН на этом направлении. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос и найти мирные решения для йеменской проблемы", - заявил он и отметил, что единственный путь для разрешения этого конфликта лежит в политической плоскости.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

В ночь на 14 сентября текущего года два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя представители "Ансар Аллах". США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
БахрейнСуданСШАИорданияИранКувейтПакистанКатарОАЭЙеменГерманияВеликобританияЕгипетФранцияСаудовская АравияМарокко
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Эспер заявил, что США не обязывались воевать с Турцией для защиты сирийских курдов
По словам главы Пентагона, у США "нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск" на севере Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС