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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эспер заявил, что США не обязывались воевать с Турцией для защиты сирийских курдов

По словам главы Пентагона, у США "нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск" на севере Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. США не брали на себя обязательства военными средствами защищать сирийских курдов от войск Турции, являющейся союзником Вашингтона по НАТО. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, фрагменты которого были размещены в Twitter телеканала.

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Главе Пентагона был задан вопрос, насколько разумно поступают США, бросив на произвол судьбы соединения курдов в составе "Сил демократической Сирии" (СДС). "У США нет под рукой достаточно сил, чтобы остановить продвижение турецких войск численностью минимум 15 тыс. человек при поддержке авиации, артиллерии и механизированной техники. Надо учитывать и то, что мы [США] от лица СДС не подписывались [под обязательством] воевать с Турцией, которая является давним союзником по НАТО", - пояснил Эспер.

Он назвал данную ситуацию "ужасной". "Это вопрос первостепенной важности, который мы с момента моего назначения обсуждали с турецкими коллегами каждую неделю. Мы делали все возможное, чтобы отговорить их от этого. Мы достигли значительного прогресса по вопросам так называемых зон безопасности на севере Сирии, призванных обеспечивать разделение [воюющих] сил", - продолжал министр обороны США, напомнив о том, что конфликт между Турцией и курдами начался более 200 лет назад.

Телекомпания CNN в субботу изложила попавшую в ее распоряжение стенограмму состоявшейся в четверг встречи командира курдов в составе СДС Мазлума Кобани и заместителя спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Уильяма Рубака. Кобани требовал от Вашингтона либо остановить военную операцию Турции "Источник мира", либо позволить СДС договориться с Дамаском и Москвой о привлечении ВКС России к охране бесполетной зоны над северо-востоком Сирии.

Эспер подтвердил эти данные. "В последние 24 часа мы получили информацию, указывающую на то, что СДС заключают сделку с сирийцами и россиянами. Мы оказываемся перед лицом опасной ситуации - в ловушке между сирийско-российской армией, продвигающейся на север наперерез турецкой армии, двигающейся на юг", - пояснил шеф Пентагона, акцентировав в очередной раз внимание на приоритетности обеспечения безопасности американских военных в Сирии.

В новость были внесены изменения (17:39 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАСирияТурцияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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