Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Эсминец Porter ВМС США пришвартовался в Одесском порту. Заход американского военного корабля на территорию Украины является плановым.

"Эсминец США уже в Одессе <...> Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок", - сообщило в воскресенье агентство "УНИАН".

Как ранее информировала пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, нынешний визит эсминца на Украину - не первый и является плановым. "Это обычное развертывание, седьмой визит в Черное море эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашу приверженность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море", - говорится в сообщении. Она уточнила, что эсминец начал вошел в Черное море 10 октября и уже посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.

Корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях. Так в июле традиционно корабли НАТО входили в Черное море для участия в международных военных учениях Sea Breeze. Действия кораблей контролировали силы и средства Черноморского флота РФ.