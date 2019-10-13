В Пентагоне сообщили, что получали средства на военную помощь Украине вовремя

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США получало вовремя средства, предназначенные для оказания военной помощи Украине, задержки в передаче помощи Киеву, даже если и случались, не нанесли урона интересам Соединенных Штатов. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, фрагменты которого были размещены на странице телеканала в Twitter.

Его попросили прокомментировать запрос трех комитетов нижней палаты Конгресса США о предоставлении всех документов, имеющих отношение к американской военной помощи Украине. "Мы сделаем все возможное, чтобы дать ответ на запрос участников законодательного разбирательства. Мой юрисконсульт неделю или пару недель назад уведомил нас о крайнем сроке. Мы ответим, как только сможем", - сказал Эспер.

Внимание министра обороны обратили на то, что его слова далеки от обещания предоставить Конгрессу нужные документы к крайнему сроку, истекающему 15 октября. "Я не в курсе, в какой фазе находится подготовка запрошенных документов. Я не знаю, какие ограничения имеются на их разглашение", - ответил шеф Пентагона.

Ему был задан вопрос, знает ли он, почему президент США Дональд Трамп вразрез с рекомендациями Пентагона распорядился задержать направление военной помощи Украине. "Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей [министра обороны США] во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе [Киева] в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам", - продолжал Эспер.

"Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда", - подытожил он.

Скандал в Вашингтоне

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.