СМИ: армия Сирии возьмет под контроль два приграничных города в течение 48 часов

ТАСС, 13 октября. Армия Сирии возьмет под свой контроль два крупных города, расположенных на границе с Турцией, в течение ближайших двух дней. Об этом в воскресенье передал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

По данным этих источников, "части сирийской армии войдут в два приграничных города для контроля над ситуацией в них в течение ближайших 48 часов". Речь идет о городе Манбидж, расположенном на востоке провинции Алеппо, и городе Кобани (известном также как Айн-эль-Араб) в северной части той же провинции.

Как указала газета Asharq Al-Awsat, между коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, и сирийскими властями было достигнуто соглашение по данному поводу. Согласно договоренности, СДС, под контролем которой до сих пор находятся Манбидж и Кобани, передаст эти города в руки регулярной сирийской армии в ближайшие двое суток.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.