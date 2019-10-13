В Турции заявили об уничтожении 525 "террористов" в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 525 террористов" в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

"Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от реки Евфрат. В ходе нее нейтрализовано 525 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - говорится в коммюнике.

Ранее в воскресенье военное ведомство проинформировало о "нейтрализации 480 террористов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.