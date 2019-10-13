Макрон созвал срочное заседание совета безопасности Франции из-за операции Турции в Сирии

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Закрытое заседание совета безопасности Франции пройдет поздно вечером в воскресенье по инициативе президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По его данным, главной темой заседания, которое откроется в 22:00 по местному времени (23:00 мск), станет наступательная операция, организованная Турцией на севере Сирии. Как заявил на пресс-конференции в воскресенье французский лидер, данное наступление "создает риск возникновения неприемлемой гуманитарной ситуации" и помогает "Исламскому государству" [террористическая группировка, запрещена в РФ] "восстановить силы в регионе".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером агентство САНА сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.