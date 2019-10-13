Reuters: власти Сирии и курды проводят переговоры на российской базе Хмеймим

ТАСС, 13 октября. Представители сирийского правительства и коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на курдский источник.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Он не уточнил конкретных деталей переговоров, отметив, что стороны в ходе консультаций надеются достичь прогресса, который положил бы конец операции, проводимой Турцией на сирийской территории. По словам источника, в дальнейшем переговоры между властями Сирии и СДС могут переместиться в Дамаск.

Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье в интервью телеканалу CBS заявил, что курды, пытаясь обезопасить себя в условиях наступления ВС Турции, хотят, как считают в Вашингтоне, заключить некое соглашение с сирийцами и Россией.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.