Сенатор Грэм считает, что санкции против Турции помогут избежать возрождения ИГ в Сирии

ТАСС, 13 октября. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) поддержал в воскресенье решение президента США Дональда Трампа начать работу с Конгрессом по вопросу введения санкций против Турции за ее операцию в Сирии, заявив, что такой шаг поможет сохранить жизни курдов и избежать возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).

Ранее Трамп сообщил, что Белый дом работает вместе со многими членами Конгресса, в том числе демократами, над тем, чтобы в перспективе ввести "мощные санкции" против Анкары. При этом, по словам президента, Турция отговаривает США от такого шага.

"Хорошее решение президента Дональда Трампа работать с Конгрессом с целью введения разрушительных санкций против Турции [за ее] вопиющую агрессию и военные преступления в Сирии", - отметил сенатор на своей странице в Twitter. "Я считаю, что имеет место серьезная двухпартийная поддержка таких санкций", - подчеркнул Грэм. По его словам, для Вашингтона важно таким образом "не позволить турецкой агрессии привести к уничтожению ценного союзника [США] в лице курдов и к возрождению ИГ".

"Действия Турции играют на руку только ИГ, Ирану и России и являются кошмаром для Израиля", - утверждает сенатор. "Турция не ведет себя как хороший союзник по НАТО", - добавил он.