Глава МИД Чехии вызвал для объяснений по поводу ситуации на севере Сирии посла Турции

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек вызвал турецкого посла в республике для дачи объяснений по поводу операции ВС Турции на севере Сирии. Об этом глава национальной дипломатии в воскресенье сообщил в Twitter .

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"В понедельник я вызову турецкого посла [в Чехии], а затем полечу решать ситуацию в Сирии с [партнерами по] ЕС", - отметил он.

Глава МИД Чехии также высказался за урегулирование возникшего из-за турецкой операции кризиса на севере Сирии дипломатическим путем. "Выступаю за дипломатическое решение", - указал Петржичек.

Встреча министра с послом Турции состоится в первой половине дня в понедельник. В ходе разговора глава МИД намерен выразить обеспокоенность республики происходящим на севере Сирии. Затем Петржичек направится из Праги на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, как сообщило Чешское радио, в воскресенье также осудил турецкую операцию в Сирии. Он считает, что ЕС должен проявить активность в урегулировании возникшей ситуации, которая грозит увеличением числа беженцев в Европе.