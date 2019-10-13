Турция на пятый день операции "Источник мира" в Сирии захватила второй ключевой город

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и поддерживаемые Анкарой бойцы так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили в воскресенье контроль над вторым ключевым городом в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Вслед за Рас-эль-Айном курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) и арабо-курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) сдали населенный пункт Телль-Абъяд.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Как указывает cирийское государственное агентство SANA, теперь ожесточенные столкновения между бойцами СДС и турецкими войсками происходят в приграничной зоне близ города Кобани (известном также как Айн-эль-Араб).

Кроме того, по данным Министерства национальной обороны Турции, части турецкой армии и отряды ССА смогли "вклиниться на 30-35 км вглубь сирийской территории" и "установили контроль над стратегически важной трассой М-4", которая простирается на многие километры и соединяет города Манбидж, Телль-Тамер, Айн-Иса.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

За пять дней операции в ходе боевых действий погибли два турецких военнослужащих, 16 боевиков ССА и "нейтрализовано 525 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Жертвами обстрелов турецких городов курдскими формированиями стали 18 человек, еще 147 получили ранения.

Ответные действия Дамаска

Если ранее правительство Сирии ограничивалось вербальными угрозами в адрес Турции из-за проведения ею операции на северо-востоке, то в воскресенье стало известно о готовности Дамаска ответить на турецкую агрессию.