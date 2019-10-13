Турция на пятый день операции "Источник мира" в Сирии захватила второй ключевой город

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и поддерживаемые Анкарой бойцы так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили в воскресенье контроль над вторым ключевым городом в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Вслед за Рас-эль-Айном курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) и арабо-курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) сдали населенный пункт Телль-Абъяд.
Как указывает cирийское государственное агентство SANA, теперь ожесточенные столкновения между бойцами СДС и турецкими войсками происходят в приграничной зоне близ города Кобани (известном также как Айн-эль-Араб).
Кроме того, по данным Министерства национальной обороны Турции, части турецкой армии и отряды ССА смогли "вклиниться на 30-35 км вглубь сирийской территории" и "установили контроль над стратегически важной трассой М-4", которая простирается на многие километры и соединяет города Манбидж, Телль-Тамер, Айн-Иса.
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
За пять дней операции в ходе боевых действий погибли два турецких военнослужащих, 16 боевиков ССА и "нейтрализовано 525 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Жертвами обстрелов турецких городов курдскими формированиями стали 18 человек, еще 147 получили ранения.
Ответные действия Дамаска
Если ранее правительство Сирии ограничивалось вербальными угрозами в адрес Турции из-за проведения ею операции на северо-востоке, то в воскресенье стало известно о готовности Дамаска ответить на турецкую агрессию.
Согласно информации телеканала Al Mayadeen, сирийская армия возьмет под свой контроль два крупных города, расположенных на границе с Турцией, в течение ближайших двух дней. Речь идет о городе Манбидж, расположенном на востоке провинции Алеппо, и городе Кобани в северной части той же провинции. Как указала газета Asharq Al-Awsat, между коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, и сирийскими властями было достигнуто соглашение по данному поводу. Согласно договоренности, СДС, под контролем которой до сих пор находятся Манбидж и Кобани, передаст эти города в руки регулярной сирийской армии в ближайшие двое суток.
В воскресенье вечером SANA сообщило, что правительство Сирии также приняло решение направить войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие Турции.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил военное присутствие Анкары в Сирии неспособностью сирийского правительства противостоять террористическим элементам. Турецкий лидер также отверг любую возможность проведения переговоров с курдскими формированиями, с которыми республика ведет борьбу. По его словам, для Анкары невозможно "сесть за стол переговоров с террористической организацией".
Анкара не боится санкций
В Вашингтоне уже третий день говорят о готовности ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. Однако к конкретным действиям на данный момент перешли не США, а некоторые европейские страны. Экспорт вооружений в Турцию уже приостановили Германия, Нидерланды, Норвегия, Италия, Финляндия и Франция.
Эрдоган ранее в воскресенье сообщил о "длительном телефонном разговоре" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором он высказал недовольство в связи с решением приостановить поставки вооружений Турции. Комментируя же намерения ряда стран ввести ограничения против Турции, Эрдоган заявил, что он предпочитает "воспринимать [эти угрозы] в качестве острого словца".
В то же время турецкий лидер выступил с утверждением, что Анкара не испытывает каких-либо проблем с Москвой из-за операции в Сирии. По его словам, "достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре договоренности продолжают с успехом выполняться", а если "проблемы и возникают", то он "созванивается с [президентом РФ Владимиром] Путиным и в течение 24 часов после этого предпринимаются совместные шаги".