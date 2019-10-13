В Польше завершилось голосование на парламентских выборах

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в воскресенье в Польше. Избирательные участки закрылись по всей стране в 21:00 по местному времени (22:00 мск) после 14 часов работы.

Согласно последним данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), по состоянию на 17:00 (18:00 мск) явка составляла почти 46%.

Выборы прошли без серьезных нарушений и инцидентов.

Граждане Польши выбирали 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). В бюллетенях для голосования полякам было предложено почти 5400 кандидатов. Пять политических объединений зарегистрировали своих представителей по всей стране - в каждом из 41 избирательного округа.

Государственная избирательная комиссия начинает подсчет голосов и намерена представить первые официальные данные уже к вечеру понедельника.