Эспер заявил, что США ведут в Сирии и Саудовской Аравии перегруппировку сил из-за Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Отвод американских войск с северо-востока Сирии и переброска подкрепления в Саудовскую Аравию являются составной частью перегруппировки сил Соединенных Штатов с учетом вызова со стороны Ирана. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Главе Пентагона был задан вопрос, каким образом отвод американских войск с северо-востока Сирии и, наоборот, наращивание военного присутствия США в Саудовской Аравии укладываются в тезис президента Дональда Трампа о нежелании втягиваться в бесконечные войны, прежде всего на Ближнем Востоке. "Мы стремимся передислоцировать наши силы так, чтобы перебросить их в определенные районы с тем, чтобы смочь перегруппироваться с учетом реальных стратегических вызовов. Первым вызовом является Китай, вторым - Россия", - ответил Эспер.

"В данном случае вызовом является Иран, чье злонамеренное поведение, как мы знаем, в течение последних 40 лет продолжает дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, включая север Сирии. Поэтому мы стараемся обеспечить достаточную численность сухопутных сил для поддержки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также для сдерживания провокационного поведения Ирана, чреватого конфликтом", - пояснил министр обороны. Он рекомендовал Тегерану не воспринимать отвод американских войск с северо-востока Сирии в качестве признака слабости. "Если они предпримут что-то против наших союзников или наших интересов, мы дадим сдачи", - подытожил Эспер.

Пентагон объявил 11 октября, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.