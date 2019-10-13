Экзитпол: пять политических объединений войдут в Сейм Польши нового созыва

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Пять политических объединений войдут в Сейм Польши (нижнюю палату парламента) по итогам состоявшихся в стране очередных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, распространенные в воскресенье Польским телевидением после закрытия избирательных участков.

По подсчетам социологов, правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) завоевала 43,6% голосов и может сохранить большинство в парламенте, получив 239 мандатов.

Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа", "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила 27,4% и 130 мандатов.

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил - партии "Весна" и "Левица разем", объединившиеся под названием "Левые", - получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам.

С четвертого места в парламент Польши проходит "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15". Их предварительный результат - 9,6% и 34 мандата. Пятое место с 6,4% заняло объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация". Если результаты экзитпола подтвердятся, они получат в новом Сейме 13 мандатов.

Государственная избирательная комиссия начинает подсчет голосов и намерена представить первые официальные данные уже к вечеру понедельника. Явка, по предварительным данным, составила рекордные 61,1%.