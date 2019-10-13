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Качиньский считает, что его партия заслуживает большего числа голосов

По данным экзитполов, партия "Закон и справедливость" получила на выборах 43,6% голосов

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше с 2015 года партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что его политическое объединение должны поддерживать больше граждан страны. Об этом он заявил в воскресенье после объявления предварительных, неофициальных итогов состоявшихся в стране парламентских выборов.

Политик отметил, что многие не проголосовали за партию власти. "Нужно подумать, как улучшить ситуацию в нашей стране", - указал он.

"Мы партия, которая заслуживает большего. Мы получили много, но заслуживаем большего", - сказал Качиньский, пояснив, что нужно лучше работать, нужно больше идей для тех социальных групп, которые партию не поддержали.

"Мы завершаем определенный этап. Начинаем новый. Надеюсь, он завершится еще большим успехом", - заключил политик.

По данным экзитполов, партия Качиньского получила на выборах 43,6% голосов, что дает ей 239 мандатов в состоящем из 460 мест парламенте.

Теги
Польша
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Экзитпол: пять политических объединений войдут в Сейм Польши нового созыва
По подсчетам социологов, правящая партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" получила 43,6% голосов
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