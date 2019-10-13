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Лидер польской оппозиции считает, что конкуренция на выборах была нечестной

При этом оппозиция признала свое поражение на парламентских выборах

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Польская оппозиция признала свое поражение на парламентских выборах, но считает, что сражалась в нечестной борьбе. Такое мнение высказал в воскресенье лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина.

"Это была сложная кампания. Это были тяжелые четыре года. Это был неравный бой. Не было правил. У нас не было ощущения, что мы вступаем в честную борьбу, что противник использует честные методы", - отметил политик.

"Впереди у нас президентские выборы. Мы верим в успех", - сказал Схетина.

Сформированная "Гражданской платформой" "Гражданская коалиция", в которую вошли также партии "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила 27,4% голосов и 130 мандатов. Это второй результат после победившей на выборах партии власти "Закон и справедливость".

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Польша
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