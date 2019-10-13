Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Гонконга выражает крайнее недовольство и возмущение в связи с очередными насильственными действиями радикальных протестующих в масках.

"Мы решительно осуждаем атаки мятежников, которые являются возмутительными", - говорится в заявлении местных властей, распространенном в ночь на понедельник.

Отмечается, что радикалы ранили сотрудника правоохранительных органов, кидали бутылки с зажигательной смесью, подожгли полицейский участок, атаковали стражей порядка кирпичами. Участники беспорядков также учинили акты вандализма на станциях метро, правительственных объектах, в банках и магазинах, имеющих отношение к материковому Китаю, блокировали баррикадами дороги, сожгли национальный флаг.

"Правительство специального административного района Гонконг решительно осуждает действия мятежников и полно решимости обуздать насилие", - подчеркивается в заявлении.

Более четырех месяцев назад здесь вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и сопровождаются блокированием улиц, поджогами, погромами на станциях метро. С начала лета было задержано свыше 2,3 тыс. участников беспорядков, треть из них - несовершеннолетние.