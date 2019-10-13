Новым главой французской партии "Республиканцы" избран Кристиан Жакоб

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Глава фракции партии "Республиканцы" в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Кристиан Жакоб был избран председателем этого политического объединения. Результаты внутрипартийного голосования обнародованы на пресс-конференции в воскресенье вечером.

По итогам первого тура Жакоб набрал 62,58% из 62,4 тыс. голосов. Два его конкурента - депутаты Жюльен Обер и Гийом Ларриве - получили 21,28% и 16,14% соответственно. Официально он будет утвержден на этом посту в среду.

59-летний Жакоб выполнял функции министра по вопросам средних и малых предприятий (2004-2005), министра-делегата по вопросам семьи (2002-2004) в правительстве Жан-Пьера Раффарена, а также министра государственного действия и госфинансов (2005-2007) в правительстве Доминика де Вильпена при ныне покойном президенте Жаке Шираке (1932-2019). С 2010 года возглавляет партийную фракцию в нижней палате парламента.

В качестве главных приоритетов на посту лидера "Республиканцев" Жакоб обозначил сохранение и приумножение успешных для партии муниципальных выборов 2014 года, а также восстановление авторитета политического объединения в глазах французов после следовавших друг за другом неудач на президентских выборах (поражение Франсуа Фийона в 2017 году) и выборах в Европарламент (четвертый результат с 8,4% в 2019 году).