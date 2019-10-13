Маас не исключил принятия новых мер в отношении Турции в свете ее операции в Сирии

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Страны ЕС оставляют за собой право, помимо прекращения экспорта вооружений, принять и другие меры в отношении Турции в свете ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD .

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"Мы хотим, чтобы ЕС обсудил эту тему [прекращения экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне]. Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время", - сказал Маас.

Германский министр не согласился с утверждением, что Турция может шантажировать ЕС угрозой разорвать соглашение по беженцам. "Если бы мы были подвержены шантажу, то мы бы вообще ничего не делали. Мы призвали его [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] немедленно прекратить наступление", - отметил глава МИД ФРГ.

Маас напомнил, что ранее власти ФРГ приняли решение не поставлять вооружения Турции. "Вместе с другими странами - членами ЕС мы держим открытыми другие меры", - снова подчеркнул он.

Как считает министр, операция Турции в Сирии грозит дестабилизировать весь регион и привести к значительным гуманитарным последствиям. "На это нельзя просто смотреть, не предпринимая никаких действий", - считает Маас.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.