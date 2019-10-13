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Военная операция Турции на севере Сирии

Маас не исключил принятия новых мер в отношении Турции в свете ее операции в Сирии

Глава МИД ФРГ хотел бы, чтобы ЕС обсудил прекращение экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Страны ЕС оставляют за собой право, помимо прекращения экспорта вооружений, принять и другие меры в отношении Турции в свете ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

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"Мы хотим, чтобы ЕС обсудил эту тему [прекращения экспорта вооружений Турции на общеевропейском уровне]. Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время", - сказал Маас.

Германский министр не согласился с утверждением, что Турция может шантажировать ЕС угрозой разорвать соглашение по беженцам. "Если бы мы были подвержены шантажу, то мы бы вообще ничего не делали. Мы призвали его [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] немедленно прекратить наступление", - отметил глава МИД ФРГ.

Маас напомнил, что ранее власти ФРГ приняли решение не поставлять вооружения Турции. "Вместе с другими странами - членами ЕС мы держим открытыми другие меры", - снова подчеркнул он.

Как считает министр, операция Турции в Сирии грозит дестабилизировать весь регион и привести к значительным гуманитарным последствиям. "На это нельзя просто смотреть, не предпринимая никаких действий", - считает Маас.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияТурцияГерманияМаас, ХайкоВоенная операция Турции на севере Сирии
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