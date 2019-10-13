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В столице Эквадора возобновились беспорядки

Как сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо, группа вандалов вновь подожгла здание казначейства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. Массовые беспорядки возобновились в воскресенье в столице Эквадора, городе Кито, перед началом запланированных на 15:00 (23:00 мск) переговоров властей и лидеров протеста коренных национальностей. Кадры со столичных улиц в прямом эфире транслирует агентство Reuters в приложении Periscope.

На кадрах видна площадь в кострах и в дыму, где собрались манифестанты, раздаются звуки, похожие на взрывы. Передвигаясь группами и прикрываясь щитами из подручных материалов, протестующие периодически запускают дымовые шашки, предположительно в сторону правоохранителей. Время от времени на площади появляются люди в белых халатах и с флагами красного креста. Кроме того, как сообщила в Twitter министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо, группа вандалов вновь подожгла здание казначейства.

Ранее в воскресенье вооруженные силы Эквадора временно приостановили действие комендантского часа в столице страны до 20:00 по местному времени (04:00 понедельника мск). Временная отмена комендантского часа не коснулась нескольких районов на севере Кито. При этом вооруженные силы обещали не препятствовать перемещению лидеров протестного движения, которые направляются на встречу с президентом Ленином Морено.

На прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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