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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: армия Сирии начнет размещение на границе с Турцией с 14 октября

В заявлении курдской автономной администрации говорится, что курды заключили соглашение с сирийским правительством, которое "должно взять под защиту национальный суверенитет и границу"

ТАСС, 13 октября. Сирийские войска в понедельник, 14 октября, возьмут под свой контроль участок границы с Турцией в районе города Кобани (150 км от Алеппо) и будут размещены затем на всей протяженности границы для защиты мирного населения вместе с курдскими формированиями из коалиции "Силы демократической Сирии". Об этом говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном в воскресенье агентством Firat.

"За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения, - подчеркивается в заявлении. - Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу". В нем указывается, что это соглашение "позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн".

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что военнослужащие сирийской армии вступили в воскресенье в город Манбидж, расположенный в 85 км к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Как ожидается, в ближайшие часы они войдут в Кобани.

Агентство SANA подтвердило эту информацию. По его сведениям, "сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население".

Как отмечает агентство, жители городов и сел к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить туда войска. В Хасеке в ночные часы проходят массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет государства северных и северо-восточных регионов Сирии.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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