Партия Качиньского выиграла выборы и сохраняет большинство в парламенте Польши

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) одержала победу на состоявшихся в республике в воскресенье очередных парламентских выборах и, по предварительным данным экзитполов, сохранила большинство в Сейме (нижней палате парламента).

По подсчетам социологов, ЗиС завоевала 43,6% голосов и может получить 239 мандатов в состоящем из 460 кресел Сейме. Если эти подсчеты подтвердятся, команда Качиньского получит возможность продолжать реализацию своей программы, принимая законы самостоятельно без необходимости вступления в какие-либо коалиции.

Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила 27,4% и 130 мандатов.

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил - партии "Весна" и "Левица разем", объединившиеся под названием "Левые", - получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам. С четвертого места в парламент проходит "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15". Их предварительный результат - 9,6% и 34 мандата. Пятое место с 6,4% заняло объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация". Если результаты экзитпола подтвердятся, они получат в новом Сейме 13 мандатов.

Рекордные результаты

43,6% - рекордный результат для современной истории польской демократии. Еще ни одна политическая партия не получала столько голосов. Несмотря на этот успех, Качиньский назвал его недостаточным.

"Мы партия, которая заслуживает большего. Мы получили много, но заслуживаем большего", - сказал Качиньский, пояснив, что нужно лучше работать, нужно больше идей для тех социальных групп, которые партию не поддержали.

Оппозиция в свою очередь намерена собирать силы к предстоящим в 2020 году президентским выборам. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина считает, что в этот раз борьба была нечестной. "Это был неравный бой. Не было правил. У нас не было ощущения, что мы вступаем в честную борьбу, что противник использует честные методы", - отметил политик. "Впереди у нас президентские выборы. Мы верим в успех", - сказал Схетина.

Рекордной стала и явка на выборах, которые посетили более 61% избирателей. Как информировала Государственная избирательная комиссия, ранее лучшим результатом на польских парламентских выборах была явка 2007 года на уровне 53,88%. При этом в 1989 году на первых выборах в современной истории страны явка была 62,7% (эти парламентские выборы считаются частично свободными и поэтому часто не учитываются в статистике).

Новые течения

Важным новшеством на польской политической сцене после прошедших выборов станет возвращение в Сейм левых сил, которые отсутствовали в этом органе законодательной власти четыре года. Как указывали во время избирательной кампании представители левых сил, они уже подготовили несколько десятков либеральных законопроектов.

По мнению политолога Мачея Вишневского, возвращение левых сил в Сейм "свидетельствует о том, что часть общества устала от правоцентристского двоевластия, так как ЗиС и ГП - это две стороны одной медали". Кроме этого, как считает эксперт, "левые силы будут демонстрировать более взвешенный и рассудительный подход к отношениям с Россией". "Во время избирательной кампании со стороны левых сил не прозвучало ни одного антироссийского слова. Это важно и о многом говорит", - добавил он в беседе с корр. ТАСС.

Показательно также попадание в Сейм "Конфедерации". В предвыборных опросах общественного мнения они редко преодолевали пятипроцентный барьер, что необходимо для получения мандатов в парламенте. Несмотря на это, избиратели все же поддержали праворадикальные силы, выступающие против членства Польши в ЕС и за налаживание отношений с Россией.

Официальные итоги

Государственная избирательная комиссия уже начала подсчет голосов и намерена представить официальные данные не ранее вечера понедельника.

Как пояснили в избиркоме, сроки подсчета будут зависеть от скорости поступления протоколов из региональных избирательных комиссий. Ожидается, что в течение ближайших суток постепенно будут появляться предварительные итоги выборов.

По словам заместителя председателя Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестра Марчиняка, не исключено, что официальные итоги выборов будут оглашены во вторник. "Все сейчас зависит от почти 28 тыс. избирательных участков", - указал он на пресс-конференции, напомнив, что итоги предыдущих парламентских выборов были оглашены в понедельник в 22:30 по местному времени (23:30 мск).