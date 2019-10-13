Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Турции, а также ситуацию в Сирии и на Украине

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции в Сирии и буровая деятельность Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра будут в центре внимания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которые соберутся в понедельник на плановое заседание в Люксембурге. Главы МИД намерены обсудить ограничительные меры в отношении Турции из-за ее действий в обеих странах, сообщил накануне журналистам представитель Совета ЕС.

Другой главной темой заседания станет ситуация на Украине, которую министры хотят обсудить с приглашенным в Люксембург украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Кроме того, главы МИД поднимут вопросы, касающиеся Ирана и сделки по иранской ядерной программе, а также ситуации в Афганистане, Венесуэле и Ливии.

Возможные новые санкции

Как сообщил журналистам перед заседанием европейский дипломат, "министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия". По его словам, вероятно, будут обсуждаться меры в отношении Анкары, но неизвестно, какие именно.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз опасается, что военная операция Турции в Сирии спровоцирует приток беженцев в Европу и подорвет политический процесс. Кроме того, он заявил, что угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Представитель Совета ЕС в преддверии встречи также сообщил, что министры намерены принять адресные меры из-за буровой деятельности Турции в ИЭЗ Кипра.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), находятся под охраной кораблей ВМС Турции.

Турецкие власти уже давно поясняют, что осуществляемая ее буровыми судами разведка углеводородного сырья направлена на защиту интересов турок-киприотов. Эти действия всегда вызывали протест Никосии, а ЕС в ответ ввел против Турции санкции.

Ситуация на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пригласила на заседание главу украинского МИД, чтобы обсудить с ним ход урегулирования конфликта и процесс проведения реформ в стране с акцентом на энергетическом секторе, в частности после трехсторонних консультаций по газу 19 сентября в Брюсселе.

Как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, в Евросоюзе видят прогресс в реализации минских соглашений, но хотят услышать оценку Киева. Дипломат также сообщил, что страны "нормандской четверки" проинформируют Совет о ходе реализации минских соглашений и готовящемся саммите.

Пристайко заявил ранее агентству Укринформ, что Украина на встрече глав МИД стран ЕС будет просить Европу поддержать политику Киева по Донбассу, а также усилить давление на Россию.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Между тем минские соглашения требуют параллельного продвижения в сфере безопасности и в политическом урегулировании. Киев также требует пересмотреть положение минских соглашений, в котором говорится о том, что восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины должно завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования в Донбассе.