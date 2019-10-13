Британская королева выступит с тронной речью, главной темой которой должен стать Brexit

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II откроет в понедельник новую сессию британского парламента. Монарх произнесет так называемую тронную речь, которая по традиции готовится действующим кабинетом министров и включает в себя его основные приоритеты на предстоящий год.

На этот раз речь идет о программе действия нового правительства Консервативной партии под руководством премьер-министра Бориса Джонсона. Оно пришло к власти в конце июля.

По информации агентства Press Association, будут представлены 22 законопроекта в том числе в области здравоохранения, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, регулирования железных дорог, миграционной политики. Но главной темой послания, которое обычно длится менее 10 минут, должен стать процесс выхода Великобритании из ЕС.

Новая сделка по Brexit и санкции

Как информирует агентство со ссылкой на источник в правительственной канцелярии, королева заявит о том, что в парламент будет внесен проект соглашения с Евросоюзом о Brexit. Британские переговорщики сейчас ведут дискуссии с Брюсселем, чтобы за несколько дней, остающихся до саммита ЕС 17-18 октября, согласовать новую сделку. После этого, если соглашение будет достигнуто, Джонсону нужно будет провести его через парламент. Ранее депутаты трижды отклоняли сделку о Brexit, которую вносила предыдущий премьер-министр Тереза Мэй. Пришедший ей на смену Джонсон не выиграл ни одного голосования в парламенте, а его партия окончательно утратила большинство.

Премьер проиграл и в Верховном суде. Одна из высших апелляционных инстанций страны признала незаконным его решение приостановить работу парламента на пять недель, чтобы подготовить тронную речь. Судьи Верховного суда вынесли единогласный вердикт, согласившись с теми критиками Джонсона, которые видели в этом не что иное, как попытку отстранить парламентариев от определения хода Brexit.

Как ожидается, коснется монарх и международной повестки. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си предполагает, что в речи Елизаветы II найдет отражение намерение Лондона задействовать принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна выйдет из ЕС. Об этом в конце прошлого месяца заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, по словам которого поправка, соответствующая принятому в США одноименному закону, позволит замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Речь с долгой историей

Торжественная церемония произнесения тронной речи, история которой насчитывает более 500 лет, включает в себя "взятие в заложники" одного из депутатов Палаты общин в качестве гаранта возвращения королевы обратно в свою резиденцию в целости и сохранности. Стражники британского монарха (йомены) обыскивают здание парламента на предмет наличия взрывных устройств, памятуя о Пороховом заговоре Гая Фокса и его сообщников в 1605 году.

Королева после прибытия в Вестминстерский дворец (здание, где проходят заседания британского парламента) переодевается в гардеробной, в частности надевает белоснежную горностаевую мантию и главную государственную корону с ограненным алмазом "Кохинур" весом в 105 карат - одним из самых крупных в мире.

Из гардеробной процессия отправляется в Палату лордов, где монарх зачитывает с трона послание. Будучи королевой с 1952 года 93-летняя Елизавета произносила тронную речь 65 раз. Монарх пропустила эту церемонию всего дважды - в 1959 и 1963 году - из-за беременности.

У депутатов будет четыре-пять дней для обсуждения представленной королевой программы деятельности правительства, после чего документ будет выставлен на голосование. Последний раз парламент отвергал тронную речь королевы в 1924 году, когда пост премьера занимал консерватор Стэнли Болдуин.