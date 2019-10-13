Наблюдатели из США и Турции выполнят полет над Россией в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Американские и турецкие наблюдатели в период с 14 по 18 октября выполнят наблюдательный полет над территорией России в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом пишет в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По данным издания, полет будет проводиться на турецком самолете CH-235 с подмосковного аэродрома Кубинка. На борту будут находиться российские специалисты.

Российские военные выполнят наблюдательный полет на Ан-30Б над территорией Румынии. Борт вылетит из Бухареста, максимальная дальность его полета составит 900 км.

На минувшей неделе телекомпания CNN сообщила, что американские власти вскоре официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. При этом еще в 2017 году Вашингтон, неоднократно обвинявший Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений, ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над США. Москва, выдвигавшая встречные претензии, вскоре ответила зеркально.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала соглашение в мае 2001 года.