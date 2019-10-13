Президент Кипра заявил о готовности к переговорам по кипрскому урегулированию

НИКОСИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис готов к участию в трехсторонних переговорах по кипрскому урегулированию в любом месте и в любое время. Об этом он заявил в воскресенье на митинге против оккупации турецкими войсками кипрского города Морфу (турецкое название Гюзельюрт).

"Я готов к встрече где угодно, я дал это ясно понять во время моей недавней встречи с генеральным секретарем [ООН Антониу Гутерришем]", - приводит слова главы островного государства и лидера греко-кипрской общины Кипрское информационное агентство.

Анастасиадис добавил, что заранее не имеет никаких возражений ни против сроков будущей встречи с Гутерришем и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи, ни против того, состоится ли она в Париже или в любом другом месте. Он также выступил в поддержку укрепления доверия между сторонами, которое необходимо для возобновления переговорного процесса, но при этом охарактеризовал проводимые Турцией буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр как "второе вторжение".

Выступая 26 сентября с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис сказал, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров об урегулировании с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении частей острова ведутся под эгидой Организации Объединенных Наций в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно.