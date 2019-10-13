Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Кипра заявил о готовности к переговорам по кипрскому урегулированию

Никос Анастасиадис добавил, что заранее не имеет никаких возражений ни против сроков будущей встречи, ни против места ее проведения

НИКОСИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис готов к участию в трехсторонних переговорах по кипрскому урегулированию в любом месте и в любое время. Об этом он заявил в воскресенье на митинге против оккупации турецкими войсками кипрского города Морфу (турецкое название Гюзельюрт).

"Я готов к встрече где угодно, я дал это ясно понять во время моей недавней встречи с генеральным секретарем [ООН Антониу Гутерришем]", - приводит слова главы островного государства и лидера греко-кипрской общины Кипрское информационное агентство.

Анастасиадис добавил, что заранее не имеет никаких возражений ни против сроков будущей встречи с Гутерришем и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи, ни против того, состоится ли она в Париже или в любом другом месте. Он также выступил в поддержку укрепления доверия между сторонами, которое необходимо для возобновления переговорного процесса, но при этом охарактеризовал проводимые Турцией буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр как "второе вторжение".

Выступая 26 сентября с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис сказал, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров об урегулировании с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении частей острова ведутся под эгидой Организации Объединенных Наций в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно.

Теги
Кипр
Реклама на ТАСС
Суд в Эквадоре взял под стражу подозреваемых в поджоге Счетной палаты
Ранее аналогичная мера пресечения была избрана в отношении шестерых подростков задержанных там же
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС