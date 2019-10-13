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В ООН заявили, что переговоры между правительством Эквадора и лидерами протеста отложили

Отмечается, что все участники процесса были готовы встретиться, чтобы обсудить ситуацию в стране

ТАСС, 14 октября. Первый раунд переговоров между правительством Эквадора и представителями коренных национальностей, который должен был состояться в воскресенье, откладывается на неопределенный срок. Соответствующее заявление в воскресенье распространило представительство ООН в Эквадоре.

"Конференция эквадорских католических епископов и представительство ООН в Эквадоре информируют граждан, что из-за действующих сложностей, связанных с ситуацией в стране, переговорный процесс, назначенный на сегодня (13 октября - прим. ТАСС) в 15:00 (23:00 мск), откладывается", - сообщается на странице представительства в Twitter.

Отмечается, что все участники процесса были готовы встретиться, чтобы обсудить ситуацию в стране. "Как только удастся создать условия, обеспечивающие безопасность [участников] и техническое оснащение для продуктивного диалога, мы оповестим общество через данный канал", - подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

Теги
Эквадор
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