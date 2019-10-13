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Суд в Эквадоре взял под стражу подозреваемых в поджоге Счетной палаты

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана в отношении шестерых подростков задержанных там же

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Эквадорский суд постановил взять под стражу 14 человек, обвиняемых в поджоге здания Счетной палаты Эквадора в ходе массовых беспорядков в столице страны, городе Кито. Об этом сообщила в воскресенье Генеральная прокуратура южноамериканского государства.

"Несмотря на ходатайство генпрокуратуры о взятии под стражу по обвинению в терроризме 27 задержанных в здании Счетной палаты, суд постановил взять под стражу 14 человек. Срок действия предписания суда - 30 дней", - говорится в публикации в Twitter.

Ранее аналогичная мера пресечения избрана в отношении шестерых подростков задержанных там же, уточняет ведомство. Еще 13 человек обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

В субботу группа протестующих против экономических реформ президента Эквадора Ленина Морено проникла в здание Счетной палаты, разгромив его и устроив поджог. По словам главы государства, это было сделано для того, чтобы "уничтожить доказательства коррупции предыдущего правительства".

1 октября Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

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