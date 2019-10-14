Представители протестующих отвергли предложение властей Эквадора на переговорах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Представители коренных национальностей Эквадора, выступающие против экономических реформ в стране, отвергли в воскресенье предложение властей республики об экстренном создании рабочей группы по пересмотру положений вызвавшего общенациональный протест президентского указа. Трансляция переговоров ведется в прямом эфире на сайте газеты El Universo.

"Мы считаем, что мы пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос - отмена указа 883", - заявил представитель Конфедерации коренных национальностей Эквадора. Он также потребовал отставки главы МВД страны Марии Паулы Ромо и министра обороны Освальдо Харрина.

На прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.