NYT: США не успели забрать из Сирии около 50 обладающих ценными данными боевиков ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. США из-за военной операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, охраняемых курдскими формированиями в составе коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The New York Times, ссылающаяся на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, в воскресенье несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии. Около 700 членов семей боевиков этой группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы.

Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно 2 тыс. заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Президент США Дональд Трамп 10 октября подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух особо опасных палачей ИГ, известных как Beatles. Речь идет о британцах Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе. Beatles приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.