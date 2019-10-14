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Государства Южной Америки поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

Они также осудили "акты насилия и попытки дестабилизации страны и ее демократического устройства"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Южноамериканские государства выразили поддержку правительству Эквадора на фоне продолжающихся протестов коренного населения республики. Об этом говорится в заявлениях Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР), размещенных в воскресенье на сайте МИД Бразилии.

"Страны МЕРКОСУР подтверждают поддержку демократически сформированному правительству Эквадора и президенту Ленину Морено и выражают надежду на скорое восстановление мира в стране", - говорится в документе. Оба блока также осудили "акты насилия и попытки дестабилизации страны и ее демократического устройства", призвав стороны к диалогу. В состав двух региональных объединений входят почти все страны континента, кроме Боливии, Венесуэлы и Суринама.

На прошлой неделе глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

В воскресенье вечером стороны приступили к прямым переговорам при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов.

Теги
Эквадор
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