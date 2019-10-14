Представители коренных национальностей Эквадора согласились прекратить протесты

ТАСС, 14 октября. Власти Эквадора приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало массовые протесты по всей стране. Об этом в воскресенье сообщила газета El Comercio . В ответ противники действий правительства согласились прекратить свои акции неповиновения.

"Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, который аннулирует указ 883 (об отмене субсидий на топливо - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Twitter.

Одновременно представители коренных национальностей Эквадора согласились прекратить забастовки и протестные акции. Как сообщило ранее агентство France-Presse со ссылкой на представителя ООН в Эквадоре Арно Пераля, "обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883". "С этим соглашением мобилизация [протестующих] заканчивается", - сообщил Пераль.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

В воскресенье вечером стороны приступили к прямым переговорам при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов.